Калуш про відставку Лодигіна: "Справедливість перемогла"

Калуш відреагував на відставку Ярослава Лодигіна / Фото: YouTube, kalush.official

Сьогодні стало відомо, що Суспільне звільнило голову оргкомітету Нацвідбору Ярослава Лодигіна після того, що сталося у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2022".

Нагадаємо, що Ярослав Лодигін входив до складу журі під час фінального концерту Нацвідбору, де обирали представника України. Тоді він дуже спірними словами описав номер одних із фіналістів – гурту Kalush Orchestra, назвавши їх "людьми з гір".

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Пізніше на прес-конференції Лодигін вибачився за свої слова:

Я припускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. Звичайно, я говорив не про якісь етнічні, регіональні чи будь-які інші географічні фактори, які перешкоджають тому чи іншому учаснику представляти Україну на Євробаченні.

Після того, як Суспільне повідомило про звільнення Ярослава Лодигіна, лідер Kalush Олег Псюк висловив радість з цього приводу у короткій сторіс.

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Kalush прокоментував відставку Лодигіна / Скріншот: instagram.com/stories/kalush.official

Він сказав що "нарешті справедливість перемогла" . Музикант також здивувався, що Лодигін "Сам не пішов, як і обіцяв".

Раніше сьогодні Kalush Orchestra неофіційно підтвердили свою участь у "Євробаченні-2022" замість Аліни Паш.

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Свою офіційну відповідь гурт та представники Суспільного мають намір озвучити, коли будуть підписані всі необхідні документи.