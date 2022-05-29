Kalush Orchestra продали кубок "Євробачення-2022" за космічну суму на аукціоні заради допомоги ЗСУ

Стало відомо, за скільки Kalush Orchestra продав свій трофей та легендарну панамку / Фото: Колаж: Сьогодні

25 травня фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк оголосив про старт аукціону-розіграшу кубку "Євробачення". Також на аукціон виставили легендарну рожеву панамку. Допомагав колективу продати символічні речі Сергій Притула, який має власний благодійний фонд.

І вже сьогодні стало відомо, хто зробив найбільший донат та став володарем трофею. Отже кубок дістався....українській криптовалютній біржі WhiteBIT, яка віддала за трофей 900 тисяч доларів! Про це повідомили на Telegram-каналі "Євробачення Україна".

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Скріншот з відео

Щодо панамки, то нагадаємо, за умовами кожен охочий міг зробити вступну пожертву у розмірі 200 гривень. Чим більше внесків людина робила, тим більше шансів було виграти.

Загалом свої кошти за панамку надсилала 31 тисяча людей з 56 країн за світу. Загальна сума пожертвувань склала 11 мільйонів гривень! Внаслідок переможцем став українець Володимир, який живе у Чехії, – він зробив п'ять пожертв по 200 гривень, тобто він відправив 1000 гривень.

Усі зібрані кошти підуть на допомогу українські армії.

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Нагадаєо, раніше Джамала виставила на продаж свою сукню, в якій вона виступала на "Євробаченні".

Нещодавно ми також писали, що білоруські музиканти-опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania з побажаннями перемоги Україні.