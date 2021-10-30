Каменських vs Полякова: обираємо найкращий жіночий образ другого ефіру шоу Маска

Оцінюємо образи Насті Каменських та Олі Полякової у другому випуску "Маски" / Фото: YouTube, instagram.com/kamenskux

Другий епізод гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" радує не лише новими масками – улюблениці публіки NK | Настя Каменських та Оля Полякова для нового випуску обрали неймовірні вбрання.

До речі, якщо ви з якоїсь причини пропустили прем'єрний ефір "Маски", дізнатися про всі подробиці випуску можна у цьому матеріалі.

Реклама

Повернемося до детективів шоу та їхніх образів. Настя Каменських у другому випуску блищала в яскраво-жовтій сукні з об'ємними рукавами та вирізом у зоні декольте. Вбрання співачки доповнила довга коса з фіолетовими пасмами.

Настя Каменських у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама

Оля Полякова одягла не менш вражаючу блискучу сукню, яка ідеально поєднується з рожевим волоссям та масивними прикрасами зірки.

Оля Полякова у другому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пропонуємо обрати образ-фаворит другого випуску шоу "Маска".

Реклама

Найгарніший образ у другому випуску "Маски" у Насті Каменських Олі Полякової

До речі, у другому випуску глядачі розсекретили ще одну зірку! Хто ховався в масці Грифона, дізнайтеся тут. Ви будете дуже здивовані!

Ще новини на тему: