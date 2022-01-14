Каньє Вест побив фаната через прохання дати автограф (відео)

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За інформацією ЗМІ, фанат хотів взяти у Каньї автограф і нібито зробив фото без дозволу. Репер просив його не знімати і почалася словесна суперечка. Після цього колишній Кардаш'ян спочатку штовхнув, а потім ударив чоловіка по голові та шиї. Постраждалий після інциденту лежав на асфальті.

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Як пише видання TMZ, музикант кричав, що ніхто розуміє, через що він зараз проходить.

Відійди від мене, — крикнув Вест жінці, яка спробувала заспокоїти його.

Вона також сказала, що є частиною сім'ї артиста, проте спробував відбігти від неї. За даними ЗМІ, ймовірно, це була двоюрідна сестра репера.

Поліція Лос-Анджелеса відмовилася надати подробиці, окрім підтвердження розслідування. Каньє Весту загрожує до шести місяців позбавлення волі, якщо правоохоронці доведуть винність репера. Представники музиканта поки що ніяк не коментує.

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Раніше ми згадували скандальні витівки Каньє Веста. .