Каньє Вест не потрапив на день народження доньки: "Ніхто не дає мені адресу вечірки"

Каньє Вест / Фото: Getty Images

У житті у репера зараз, схоже, не найкращі часи. Нещодавно його звинуватили у побитті фаната , а тепер не пустили на день народження до дочки

Спільній дочці Кім Кардаш'ян та Канье Уеста 15 січня виповнилося 4 роки, але сімейство Кардаш'ян вирішило не кликати батька дівчинки на свято. Про це репер заявив у соціальних мережах.

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Під час свого емоційного відеозвернення репер розповів, що намагається знайти місце проведення вечірки, щоб особисто привітати малечу Чикаго.

Крім того, Каньє звинуватив Кім та її матір Кріс Дженнер у тому, що вони спеціально не дають йому бачитися з дітьми.

Маніпуляції, якими займаються, вже давно впливають на моє здоров'я. Цього року я контролюю себе і намагаюся бути найкращим батьком. "Є"-версією батька. Я не дозволю цим іграм все зіпсувати, – заявив на відео музикант.

За його словами, Вест прийняв рішення не дзвонити Кім і дізнаватися про інформацію у нянь дітей. Репер зателефонував Трістану Томпсону, коханому Хлої Кардаш'ян.

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Він сказав, що запитає Хлої, чому ніхто не дає мені адресу вечірки до дня народження моєї дочки. У її свідомості залишиться те, що я не був поряд, – поділився Вест.

На відео Каньє знову згадав про всіх батьків Америки. За його словами, зараз він, як і тисячі батьків по всій країні, стає жертвою ігор мам і бабусь.

Згодом в Instastories подруги Кардаш'ян Атіана де ла Хойя опублікувала відео, на якому видно, що Вест все ж таки був на вечірці Чикаго. Музикант спілкувався з колишньою тещею.

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Кім поки що ніяк не заява колишнього чоловіка не відповіла, але скандалу бути. Раніше ми згадували інші скандальні витівки Каньє Веста. .