Капітан поліції, танцівниця NK та фіналістка "Міс Україна": хто стане учасницями нового сезону "Холостяк"

Стали відомі перші учасниці Холостяка-12 / Фото: пресс-служба СТБ

Поки Холостяк Олексій Топольський ділиться своїми секретами для першого побачення, глядачі вже можуть познайомитися з першими претендентками на його серце.

Так, телеканал СТБ поділився першою візитівкою учасниці. Нею стала капітан поліції Олена Сичова.

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З анонсу вже зрозуміло, що Олена дівчина не проста і готова боротися за Алекса всіма можливими способами. На першу вечірку вона ефектно з'явилася верхи на байку і закувала холостяка в кайданки.

Хто ще став учасницями проєкту "Холостяк-12"?

Вже стали відомі імена й інших учасниць нового сезону. І хоча візитівок дівчат ще не показали, ми вже можемо познайомитися з ними ближче.

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Аделіна Делі

Взяти участь у романтичному реаліті вирішила 20-річна Аделіна Делі, яку багато хто вже знає за проєктом "Танці із зірками".

Дівчина займається хореографією та танцює у балеті Насті Каменських.

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Юлія Карпець

Ще однією претенденткою на серце холостяка у 12 сезоні буде не просто модель, а володарка титулу "Міс Західна Україна 2017" та фіналістка "Міс Україна 2017".

Судячи з соціальних мереж Юлії, вона дуже любить подорожувати та активно веде свій профіль. Хоча, дивлячись на фото холостячки, не скажеш, що її серце вільне. Карпець часто ділиться фото з величезними букетами та подарунками.

Роксолана

Третьою учасницею шоу стала візажистка з Києва Роксолана. Дівчина вже кілька років займається макіяжом і ділиться відео-уроками у своєму Instagram-блозі.

Холостяк Олексій Топольський пообіцяв розкрити усі секрети дівчат у новому сезоні проєкту. Нагадаємо, що прем'єра 12-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня.

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