Катерина Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії: "Кар'єра чи батьківщина?"

Катерина Осадча звернулася до Лорак, Тодоренко та Лободи. / Фото: Instagram

Одні знаменитості бажають Путіну "горіти у вогні", інші ж підтримують агресора та розпочату ним війну. Але є ще третя категорія діячів культури, які просто мовчать і не висловлюють свою позицію.

Про них вирішила згадати українська телеведуча Катерина Осадча. Вона публічно звернулась до Ані Лорок, Регіни Тодоренко та Світлани Лободи і попросила їх заговорити врешті-решт про те, що російські військові прийшли нищити нашу країну та вбивати наших людей. Але українська армія дає їм гідну відсіч!

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25 лютого Лорак опублікувала у сторіз світлину із парою, де хлопець загорнутий в український прапор, а дівчина – у триколор і на цьому все. Вона жодного слова не сказала, що відбувається на її батьківщині. Тож Осадча вирішила пробудити у співачки совість.

Ані Лорак ми не спілкувались вісім років. Але українка з Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Россія. Хоча, тут така справа: кар'єра чи батьківщина.

Скріншот Instagram

Лобода взагалі не порушувала теми війни в Україні:

Світлана Лобода, нас не можна назвати добрими знайомими, але може ти побачиш. Ти же знаєш, як все насправді. Донька з мамою сидять в підвалі під обстрілами росіян. Скажи правду. Адже користуватися українським паспортом потрібно заслужити.

Скріншот Instagram

Регіна Тодоренко просто сіяла заклики про дружбу Росії та України і просила не читати жодних новин, а думати про любов.

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Регіна Тодоренко, дівчина з українським паспортом і кар'єрою в Росії – не мовчи!

Скріншот Instagram

Раніше Андрій Макаревич закликав Росію припинити напад на Україну. А от Анджеліна Джолі молиться за український народ.