Кавер дня: лідер ТІК Віктор Бронюк та Jerry Heil переспівали легендарний хіт "Олені"

Jerry Heil та лідер "ТІК" Віктор Бронюк записали ремейк на трек "Олені". / Фото: instagram.com/thejerryheil, пресслужба

Напередодні новорічних свят Віктор Бронюк, який цьогоріч приголомшив результатми схуднення, презентує ремейк на пісню гурту "ТІК" – "Олені". Артист додав стильне аранжування і заспівав її у несподіваній подачі дуетом із співачкою Jerry Heil.

Сам лідер гурту зізнається, що давно з командою думали зробити апгрейд на легендарний трек, але "далі розмов справа не просувалася".

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І тут кілька місяців тому дзвонить Яна (Jerry Heil), переживає і дуже обережно запитує про мою реакцію на ідею зробити ремейк. Кажу: "А чому ні? Є бажання творчо попрацювати – давай попрацюємо". Практика записувати дуети на відомі твори давно існує. Ремейк часто стає навіть успішнішим, ніж оригінал, – ділиться Бронюк.

Зазначимо, що за сучасний музичний саунд відповідала сама Jerry Heil. Бронюк звик довго накопичувати живий звук у студії, і здивувався, що цього разу музична фонограма була заздалегідь готова. Але в ідеях із молодою артисткою вони зійшлися.

Не можу на 100% говорити про свої враження. За роки роботи у шоу-бізнесі я став суб'єктивним. Але тут, чесно, мені сподобалося. Для мене ця робота була цікавою, і, я думаю, ми будемо продовжувати, – зізнається Віктор.

Віктор Бронюк розповів про колаборацію з Jerry Heil. / Фото: пресслужба

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До речі, дует із Jerry Heil, яка вже встигла записала перший трек разом із продюсером Мадонни і Майкла Джексона, став для Віктора Бронюка ще й дебютом у роботі з новою аудиторією.

Я ніколи не співав із такими молодими артистами. Не бачу нічого поганого, це вихід на іншу публіку, яка нас, може, й не чула, адже багато хто впевнений: музика "ТІК" – для більш старших, – каже Бронюк.

Віктор Бронюк зізнався, що йому сподобався ремейк на легендарну пісню. / Фото: прес-служба

Як додав Віктор, він відкритий до співпраці з молоддю. Також він пригадав, що "свого часу його колектив також звернувся до гурту "Ляпис Трубецкой".

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Вони були відомими, а нас ніхто не знав. Вони нам допомогли, і я вважаю, що дует із Яною – це мій закритий гештальт, – каже музикант.

За словами Бронюка, без "Оленів" і зараз не обходиться жоден концерт: "Були ситуації, коли ми вирішували, що не співатимемо її, але люди просять".

Віктор Бронюк написав "Олені" на початку 2000-х. / Фото: пресслужба

До речі, цей трек Бронюк написав, коли навчався на останніх курсах університету (2000-2003). Однак у світ пісня вийшла у 2007 році. Віктор досі пам'ятає, як написав її вдень на парі олівцем на подвійному аркуші.

Увечері вона вже виконувалася у нашій кімнаті гуртожитку. Найцікавіше, коли я там її офіційно презентував, колеги вже співали її в коридорах, – ділиться співак.

Артист каже, що перша публічна реакція на трек була не дуже позитивною і багато відомих продюсерів, коли їм показували демо, казали "про таке співати не можна".

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнева записала ремейк на пісню гурту "ВІА Гра" – "Не надо". Таким чином вона вирішила згадати запальні 2000-ні, коли виступала у тріо.