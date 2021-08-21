Кайлі Дженнер вагітна вдруге – інсайдер

Кайлі Дженнер чекає на дитину від Тревіса Скотта / Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер нещодавно відсвяткувала 24-й день народження. І, судячи з усього, новий рік свого життя вона зустріла при надії.

Інсайдери People повідомляють, що Кайлі і 30-річний Тревіс чекають на другу дитину, але ще не готові оголосити про це офіційно.

Та пару вже вітають в соціальних мережах та ЗМІ. Сама ж Кайлі Дженнер багато разів в інтерв'ю говорила, що мріє народити для Стормі брата або сестру.

Їй подобається бути мамою. Вона дуже рада, що вони з Тревісом знову чекають на дитину, – цитує People своє джерело.

Поки що Дженнер насолоджується своєю вагітність наодинці, поділившись радісною новиною тільки з найближчими.

У 2018 році Кайлі Дженнер народила дитину – Стормі. Через рік вони з Тревісом Скоттом розлучилися, але незабаром знову відновили стосунки. Ходили чутки, що Скотт зрадив Дженнер, але та пробачила його заради їхньої дочки.

До Кайлі репер зустрічався з моделлю Шантель Джеффріс, а в 2015-му в соцмережах всі говорили про його роман з Ріанною, але ця інформація не отримала підтвердження.

Як Кайлі Дженнер заробила свої статки – дивіться в сюжеті:

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