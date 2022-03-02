Кожен новий день – це нові смерті: Леонід Агутін благає зупинити війну

Леонід Агутін закликав зупинити війну в Україні. / Фото: instagram.com/agutinleonid

Якщо одні відомі люди не бояться озвучувати чітко свою позицію, як Юрій Дудь, то інші намагаються намагаються розпливчасто засуджувати війну в Україні і закликати до миру, тоді як потрібні ясні звернення та дії.

Леонід Агутін також дуже обтічно закликав РФ та Україну до діалогу. Він не звернувся ні до російського народу, ні до самого президента-агресора.

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Шість днів повного заціпеніння. Шість днів страху і розгубленості. Шість днів жаху і трагедії. Бачить Бог, я завжди був патріотом своєї країни. Був у минулому, є сьогодні й буду в майбутньому. Я сам тримав автомат в руках і охороняв кордони своєї батьківщини з українцями також. Я не збираюся промовляти політичні гасла. Я не збираюся аналізувати ситуацію. Все це в минулому, – написав музикант в Instagram.

Агутін додав, що і не вимагає, оскільки його вимоги "нікому не потрібні". Але співак закликає до припинення війни.

Я молю – зупиніть війну! Домовтеся! Кожен новий день – це нові смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони зламаних доль з того і з іншого боку, їхній біль, образа, страх і приниження. Потрібно знайти інший спосіб політичних амбіцій всіх учасників великої гри. Цей себе вичерпав! Давно, – зауважив артист.

Раніше дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо! Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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