Кейт та Вільям у Шотландії: герцогиня зачарувала стильною цибулею на зустрічі зі скаутами (фото)

Герцог та герцогиня Кембриджські прибули до Шотландії на конференцію Cop26 / Фото: Getty Images
На зустрічі з Cub та Beaver Scouts Кейт Міддлтон з'явилася одягненою в чорні джинси, чорну сорочку-поло, зелений жилет кольору хакі, свою улюблену пару черевиків See by Chloe за 250 фунтів стерлінгів та зі смугастою краваткою.
Її чоловік принц Вільям був одягнений у сині штани, блакитну сорочку та темно-синій джемпер із брошкою.
Кейт і Вільям прибули до Глазго на конференцію COP26 , присвячену проблемі зміни клімату. До Шотландії також виїхали принц Чарльз та його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла.
74-річна Камілла в перший день конференції з'явилася на публіці у смарагдовому костюмі та чорному жакеті, а принц Чарльз – у синьому костюмі у тонку смужку.
На саміті ООН із клімату у Глазго зібралися лідери з усього світу, щоб обговорити вирішення проблеми глобального потепління.
Єлизавета II залишилася у Віндзорському замку, оскільки лікарі порекомендували їй відмовитися від відвідування публічних заходів за станом здоров'я.
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