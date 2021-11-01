Кейт та Вільям у Шотландії: герцогиня зачарувала стильною цибулею на зустрічі зі скаутами (фото)

Герцог та герцогиня Кембриджські прибули до Шотландії на конференцію Cop26 / Фото: Getty Images

На зустрічі з Cub та Beaver Scouts Кейт Міддлтон з'явилася одягненою в чорні джинси, чорну сорочку-поло, зелений жилет кольору хакі, свою улюблену пару черевиків See by Chloe за 250 фунтів стерлінгів та зі смугастою краваткою.

Її чоловік принц Вільям був одягнений у сині штани, блакитну сорочку та темно-синій джемпер із брошкою.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон у спортивному центрі Alexandra Park / Фото: Getty Images

Кейт і Вільям прибули до Глазго на конференцію COP26 , присвячену проблемі зміни клімату. До Шотландії також виїхали принц Чарльз та його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла.

74-річна Камілла в перший день конференції з'явилася на публіці у смарагдовому костюмі та чорному жакеті, а принц Чарльз – у синьому костюмі у тонку смужку.

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Принц Чарльз і Камілла Корнуольська прибули на саміт ООН з клімату COP26 у Глазго / Фото: Getty Images

На саміті ООН із клімату у Глазго зібралися лідери з усього світу, щоб обговорити вирішення проблеми глобального потепління.

Єлизавета II залишилася у Віндзорському замку, оскільки лікарі порекомендували їй відмовитися від відвідування публічних заходів за станом здоров'я.

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