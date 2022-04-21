Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувалися з волонтерами, щоб дізнатися, яка допомога потрібна Україні

Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримують Україну / Фото: Getty Images

Британія активно підтримує Україну у війні із Росією. Це вкотре показали принц Вільям та Кейт Міддлтон. Сьогодні герцоги Кембриджські завітали до штаб-квартири Комітету з надзвичайних ситуацій у Лондоні, щоб дізнатися більше про проблеми українських біженців. Про це пише People.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Реклама

Кейт і принц Вільям зустрілися з гуманітарними працівниками, які нещодавно повернулися з України. Також члени королівської сім'ї поспілкувалися по відеозв'язку з волонтерами, які зараз перебувають в Україні, щоб дізнатися про поточну ситуацію та про те, яка допомога потрібна.

/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, який займається збиранням матеріальної допомоги Україні.

Реклама

Не забувають про Україну та герцоги Сассекські. Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".