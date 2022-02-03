Кейт Міддлтон переживає за трирічного сина через його хобі

Кейт Міддлтон розповіла про хобі синів / Фото: Instagram

Кейт Міддлтон вже приступила до виконання своїх нових обов'язків – вона стала новим покровителем Футбольної ліги регбі та Союзу регбі Англії. Дружина принца Вільям відвідала тренування з регбі на стадіоні "Туїкенем".

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Під час зустрічі з гравцями чоловічої та жіночої команд із регбі Кейт розповіла, що її діти дуже люблять цю гру. Старший син Джордж, грає в регбі та нетбол зі своїми однолітками у школі. Молодший син Луї теж захоплюється цим видом спорту та вже виходить на поле.

Луї у нас просто камікадзе, ми турбуємося про те, що коли виросте, він буде в центрі всіх подій , – цитує слова герцогині Кембріджської видання Hola.

Кейт Міддлтон із молодшим сином / Фото: Getty Images

До слова, під час чергового zoom з вчителями під час карантину Кейт Міддлтон зізнавалася, що принц Луї любить хуліганити. Наприклад, він підбігає до комп'ютера і намагається завершити розмову.

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Луї дуже манить червона кнопка, коли він її бачить, він завжди хоче її натиснути

Принц Луї / Фото: Instagram

Раніше стало відомо, що Кейт та Вільм залишать Лондон.