Кейт Міддлтон повторила свій образ майже 7-річної давнини: герцогиня вчить свідомому споживанню

Герцогиня підтримує свідоме споживання / Фото: Getty Images

Ні для кого не секрет, що Кейт Міддлтон – шанувальниця усвідомленого споживання. Вона по кілька разів вибирає одні й самі образи, інколи навіть перешиває свої старі вбрання чи вдосконалює одяг принцеси Діани. І новий вихід герцогині – доказ, що на офіційний захід не гріх з'явитися в одной й тому самому образі.

Сьогодні герцоги Кембриджські відвідали пам'ятну службу у Вестмінстерському абатстві на честь Дня Анзак – національного дня пам'яті загиблих під час воєнних дій в Австралії та Новій Зеландії. Про захід пара розповідала на своїй сторінці в Instagram.

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Для нової появи на публіці Кейт Міддлтон вибрала біле плаття-пальто від Alexander McQueen та широкий білий обідок Jane Taylor з чорним бантом. З прикрас були сережки Collingwood, що раніше належали принцесі Діані.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з'явилися на публіці / Фото: Getty Images

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Модні хронікери і ті, хто уважно стежить за діяльністю цієї знаменитої пари, помітили, що це вбрання – один із улюблених у Кейт Міддлтон. Вже кілька разів вона у ньому виходила у світ.

Кейт Міддлтон вже з'являлась в цьому образі / Фото: Getty Images

Один із знакових заходів – хрестини її дочки – принцеси Шарлотти – 2015 року. На фото нижче.

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Герцогиня на хрестинах доньки в 2015 році / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон вкотре доводить, що для людини зі смаком немає застарілих чи неактуальних речей, тим більше, коли цивілізований світ закликає робити ставку на усвідомлене споживання.

Герцогиня не соромиться повторювати свої ж луки / Фото: Getty Images

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