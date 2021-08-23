Кіно в нашій ДНК. Яким запам'ятається Одеський кінофестиваль – 2021

Одеський кінофестиваль-2021 / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

21 серпня відбулася церемонія закриття Одеського кінофестивалю, яка вперше в історії пройшла на Потьомкінських сходах. ОМКФ став найяскравішою подією не тільки літа, а й усього року, з огляду на те, що в минулому році кінофестиваль вимушено пройшов в онлайн-форматі й усі сиділи вдома.

Тисячі гостей, гучні кінопрем'єри, яскраве вбрання, справжній фестивальний палац, затишні кінопокази і, звичайно ж, цікаві гості. Цього року серед іноземних кінематографістів, які приїхали до Одеси, були режисер "Монті Пайтона" Террі Гілліам, зірка фільму Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" Даніель Брюль і продюсер Мальте Грунерт, які встигли провести творчі зустрічі й представити свій новий фільм.

ОМКФ пройшов під егідою 30-річчя незалежності України, а Гран-прі фестивалю – "Золотий Дюк" – дістався фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ".

А тепер час згадати, яким увійде в історію 12-й ОМКФ.

Церемонія нагородження на Потьомкінських сходах

Вперше в історії церемонію закриття кінофестивалю вирішили провести на цій локації просто неба. Тут же і показали фільм-закриття ОМКФ – шедевр Чарлі Чапліна "Малюк".

Гран-прі фестивалю "Золотий Дюк" (за результатами глядацького голосування) – "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Найкращий український повнометражний фільм – "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Найкраща режисерська робота – Никон Романченко (Leopolis night)

Найкраща акторська робота – акторський склад фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Найкращий український короткометражний фільм – "Татусеві кросівки"

Спеціальний диплом журі – "Суперник"

Нагороди Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI: найкращий короткометражний фільм – "Татусеві кросівки", найкращий повнометражний фільм – "Із зав'язаними очима".

Церемонія закриття 12-го ОМКФ / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Про фільм-тріумфатор та інші гучні картини

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ", який виборов Гран-прі ОМКФ-2021 і дві інші нагороди, викликав довгі овації і мав аншлаг під час показу.

За сюжетом, 16-річна Маша вчиться у звичайній київській школі в 11-му класі. Друзі дівчинки допомагають їй не почуватися відчужено в шкільному колективі й разом з нею переживають шкільні будні. Майбутні іспити а ще закоханість в однокласника Сашу змушують героїню вийти із зони комфорту.

Режисерка картини Катерина Горностай раніше отримала нагороду "Кришталевий ведмідь" конкурсу Generation 14plus Берлінського кінофестивалю (2021).

У Національному конкурсі за нагороду "Золотий Дюк" боролися шість українських картин, докладніше про які можна прочитати тут.

З українських стрічок рекомендуємо обов'язково подивитися музичний фільм Мирослава Латика "Королі репу" з Ірмою Вітовською, Михайлом Дзюбою і Кариною Химчук у головних ролях. У центрі сюжету – 17-річний хлопець на прізвисько Казан, який мріє стати відомим репером і підкорити серце Свєти, він закінчує сільську школу. Заради мрії Казан готовий ризикнути, але обставини докорінно змінюють його життя.

"Із зав'язаними очима" – перший повнометражний ігровий фільм режисера Тараса Дроня, за який він уже одержав нагороду на Варшавському кінофестивалі.

В основу стрічки лягла реальна історія, яку режисерові одного разу розповіла його знайома. За сюжетом, заснованим на реальних подіях, спортсменка боїв без правил Юля втрачає свого нареченого на війні. Дівчина вирішує піти зі спорту, щоб розпочати нове життя, нові стосунки і звільнитися від ролі вдови героя війни, яку їй нав'язує суспільство.

У позаконкурсній програмі "Гала-прем'єри" показали кілька гучних іноземних картин. Серед них – "Легенда про Зеленого лицаря". Головну роль грає зірка "Мільйонера із нетрів" Дев Патель і Алісіа Вікандер, а сюжет заснований на легенді про племінника короля Артура, молодого Гавейна. Тут не будемо вдаватися в деталі сюжету, тому що фільм – суцільне задоволення і його варто обов'язково подивитися.

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У програмі "Фестиваль фестивалів" показали фільм "Аннетт", який недарма отримав нагороду за найкращу режисерську роботу на Каннському кінофестивалі – 2021. Це драматичний мюзикл про кохання з Адамом Драйвером і Маріон Котіяр у головних ролях. Режисер присвятив фільм своїй покійній дружині. Детальніше про "Аннетт" дізнайтеся тут.

Маріон Котіяр у фільмі "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Ще одна робота у позаконкурсній програмі "Фестиваль фестивалів" – "Пам'ять" з Тільдою Свінтон у головній ролі. Для тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула це перша кінострічка англійською мовою. На Каннському кінофестивалі "Пам'ять" отримала приз журі.

Кадр з фільму "Пам'ять" з Тільдою Свінтон / Фото: kino-teatr.ru

Гості кінофестивалю

Від українських зірок кіно до блогерів – здається, що відсутність кінофестивалю в повноцінному форматі в минулому році через пандемію створила навколо кіноогляду ще більший ажіотаж. У цьому році ОМКФ дійсно був насичений гостями.

На традиційній церемонії відкриття кінофестивалю з'явилися багато зірок шоу-бізнесу, серед яких були Ольга Сумська з донькою Анною, Іван Дорн, Оля Полякова, Катерина Кухар.

Оля Полякова та продюсер Михайло Ясинський, блогерка-мільйонниця Анастасія Стадник, Ольга Сумська з донькою Aнною Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska, facebook.com/odesaiff, instagram.com/n.stadnyk

Прибули також Анна та Аліна Завальські, які позували з Даніелем Брюлем, актрисою Катериною Шенфельд і актором Робертом Фельдманом, що знімався в культовому серіалі "Вбиваючи Єву".

Анна та Ангеліна Завальські, Даніель Брюль, Роберт Фельдман, Катерина Шенфельд / Фото: instagram.com/angelina.zavalskaya

Актори Артемій Єгоров і зірка "Зломовчання" Ксенія Мішина теж красувалися на червоній доріжці.

Артемій Єгоров і Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко та виконавчий директор ОМКФ Анна Мачух з командою створили унікальну фестивальну атмосферу.

Вікторія Тігіпко та Анна Мачух / Фото: facebook.com/viktoriya.tigipko

Творчі зустрічі та майстер-класи

На ОМКФ провів творчу зустріч зірковий актор фільмів Marvel, кінострічки "Безславні виродки" і серіалу "Аліеніст" Даніель Брюль. Актор поділився, що його надихнуло побудувати кінокар'єру, і дав важливі поради початківцям кінематографістам. Разом зі своїм колегою продюсером Мальте Грунертом Брюль представив свою першу режисерську роботу – "Поганий сусід".

Даніель Брюль і Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

Також майстер-класи провели Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі"), Валерія Сочивець (продюсерка фільму "Із зав'язаними очима"), композитор Антон Байбаков, сербський режисер Срджан Драгоєвич, кінопродюсер Біляна Прванович, режисер Олег Сенцов ("Номери", "Носоріг"), Террі Гілліам ("12 мавп") і багато інших.

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