Кіркоров на небезпечній швидкості прокотив сина і дочку: "Знущається з дітей!"

Філіп Кіркоров відвіз дітей відпочивати в Майамі / Фото: instagram.com/fkirkorov
Філіп Кіркоров проводить відпустку за кордоном і разом зі своїми дітьми Аллою-Вікторією та Мартіном, яких порівнюють із близнюками Пугачової, відправився до знаменитого парку розваг в Орландо.
Співак засинає стрічки своїх фоловерів сторіс із прогулянок і, здається, не випускає телефон із рук. Навіть на гірках Кіркоров не розлучається із камерою.
В Instagram артист опублікував відео, зняте під час заїзду на американських гірках, які у штатах називають "руськими".
Вриватися у перший робочий понеділок треба саме так, – написав Філіп Кіркоров.
Коментатори не пощадили зіркового батька та написали йому кілька зауважень під постом:
- "Дістав уже Філіпок своїм хвалебним життям"
- "Чому в дітей нуль емоцій?"
- "Бідні діти. Сидять у страху, одному татові весело, а на обличчях дітей, особливо хлопчика – жах!"
- "Гламурно зате з кепкою пролетів"
- "А російською розучився говорити"
Раніше ми розповідали, як донька Філіпа Кіркорова шокувала батька та публіку своєю витівкою.