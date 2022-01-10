Кіркоров на небезпечній швидкості прокотив сина і дочку: "Знущається з дітей!"

Філіп Кіркоров відвіз дітей відпочивати в Майамі / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров проводить відпустку за кордоном і разом зі своїми дітьми Аллою-Вікторією та Мартіном, яких порівнюють із близнюками Пугачової, відправився до знаменитого парку розваг в Орландо.

Співак засинає стрічки своїх фоловерів сторіс із прогулянок і, здається, не випускає телефон із рук. Навіть на гірках Кіркоров не розлучається із камерою.

Реклама

В Instagram артист опублікував відео, зняте під час заїзду на американських гірках, які у штатах називають "руськими".

Вриватися у перший робочий понеділок треба саме так, – написав Філіп Кіркоров.

Реклама

Коментатори не пощадили зіркового батька та написали йому кілька зауважень під постом:

"Дістав уже Філіпок своїм хвалебним життям"

"Чому в дітей нуль емоцій?"

Реклама

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

"Бідні діти. Сидять у страху, одному татові весело, а на обличчях дітей, особливо хлопчика – жах!"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

"Гламурно зате з кепкою пролетів"

"А російською розучився говорити"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Раніше ми розповідали, як донька Філіпа Кіркорова шокувала батька та публіку своєю витівкою.