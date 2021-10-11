Кіркоров після чуток про сварку з Пугачовою заявив, що дружба з колишніми нічим хорошим не закінчується

Філіп Кіркоров вперше прокоментував стосунки з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/fkirkorov

Приводом для чуток стало те, що екс-подружжя відписалися друг від одного , Кілька років не вітали друг одного з свят. Дітей Кіркорова не було на дні народження Гаррі і Лізи Галкіних. Весь цей час експодружжя ніяк не коментувало чутки . Мовчання порушив Філіп Кіркоров.

Судячи зі свого досвіду дружба нічим хорошим не закінчується, тому що все одно ми стаємо колишніми. Не улублюними, а колишніми друзями. Що більш прикро, – сказав співак в програмі "Ти не повіриш".

Філіп Кіркоров та Алла Пугачова / Фото: Скріншот з YouTube

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Хоч з Аллою Пугачовою артист зараз і не спілкується, але він пам'ятає, яку роль вона зіграла в його кар'єрі.

Алла на цей момент перший, головний і найкращий продюсер в моєму житті. Як можна за нею не сумувати? Вона не дає себе забути ніколи. Я бачу її красивою, підтягнутою, молодою, щасливої. Я не сумую, а радію за неї, – зазначив Кіркоров.

Відносини Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова:

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років, але потім в житті співачки з'явився Максим Галкін. Колишня хатня робітниця пари розповіла про це любовний трикутник . Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Алла Борисівна ніяк не коментує стосунки з Кіркоровим , А насолоджується сімейним життям з Максимом Галкіним.

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Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після отриманого досвіду.

Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло: "Полюбити – так королеву, програти – так мільйон". І королеву я любив, і мільйони програвав, – відверто розповіла співак в одному зі своїх інтерв'ю.

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