Кіркоров витратив на вечірку на честь дня народження доньки майже два мільйони гривень – нове відео зі свята

Скільки Філіп Кіркоров витратив на день народження доньки / Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак влаштував вечірку у стилі диснеївського фільму "Круелла" . Організацією свята Алли-Вікторії займалося нове міжнародне івент-агенство Філіпа Кіркорова. 10-річній дочці артиста подарували безліч дорогих прикрас, вбрання, собаку та гроші.

Як пише Telegram-канал "Зірочок", свято дочки Філіпа Кіркорова коштувало п'ять мільйонів рублів (1,8 мільйона гривень).

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Вартість оренди елітного заміського майданчика "Вілла Ротонда" склала 1,5 мільйона рублів (558 тисяч гривень).

За прикрасу зали Кіркоров заплатив також 1,5 мільйона рублів. Кейтеринг – мінімум 10 тисяч рублів на особу (3,5 тисячі гривень). Святковий торт коштував 550 тисяч рублів – 203 тисячі гривень.

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Кіркоров не втомлюється ділитися новими фото та відео зі свята. Але у коментарях зазначають, що Алла-Вікторія не виглядала щасливою.

"Мене заблокують, напевно. Але дитячої радості в очах іменинниці не було. Все багато гарно, але як їй це все набридло ... про неймовірно ... Дитина навіть усміхатися не може"

"Діти сумні"

"Чому так мало усміхається Алла-Вікторія"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

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