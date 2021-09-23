Кіркоров привітав дітей Пугачової з днем народження через тиждень після свята

Філіп Кіркоров вперше після сварки з Аллою Пугачовою опублікував фото співачки / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіпа Кіркорова та його дітей не було на святкуванні дня народження Лізи і Гаррі Галкіних. Подейкують, що російський співак посварився з Аллою Пугачовою. Сам Кіркоров ніяк не коментує ці чутки, але Гаррі і Лізу все-таки привітав з днем народження. Швидше за все, це зробив тому, що в ЗМІ почали обговорювати свято дітей Пугачової, яке організувало агентство Кіркорова.

Майже через тиждень після свята він привітав Гаррі і Лізу з днем народження, опублікувавши фото ексдружини. Також він уточнив, що до агенства Philipp Party, яке якраз займалося організацією заходу, він більше не має відношення.

Вітаю Лізу і Гаррі з днем народження і посилаю всю мою любов чудовим діткам, яких знаю з самого народження! Щасливий і пишаюся, що компанія Phillparty, колись заснована мною, продовжує дарувати дитячі свята, – написав Філіп.

Кіркоров розповів, що заснував нове міжнародне event-агенство. Першим заходом стане день народження дочки Філіпа Кіркорова. Співак пообіцяв влаштувати королівське свято.

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