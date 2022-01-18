Курйози у прямому ефірі та пристрасть до подорожей: цікаві факти біографії Ігоря Пупкова

Ведучий каналу "Україна" сьогодні відзначає день народження / Фото: пресслужба

18 січня ведучий новин "Сегодня" на каналі "Україна" святкує день народження. З цієї нагоди ми зібрали цікаві факти з біографії іменинника Ігоря Пупкова . Можете бути впевнені: багато що з озвученого нижче ви почуєте вперше.

Ігор Пупков відзначає день народження: біографія телеведучого

1. Популярний телеведучий міг вибрати інший шлях та стати лікарем. Після 9 класу юнак навіть планував вступити до медичного училища. Проте не набрав необхідної кількості балів для проходження на бюджет і вирішив продовжити навчання у школі. У тому ж році Ігор Пупков потрапив на стажування в дитячу телестудію, звідки й розпочалася успішна кар'єра.

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Телеведучий Ігор Пупков святкує день народження / Фото: пресслужба

2. Ігор Пупков змалку мріяв працювати на телебаченні. У 10 років вирізав із газет програму передач і вголос зачитував новини, уявляючи себе у телевізійній студії. А вже в 15 років почав працювати на Іллічівському телебаченні: вранці – уроки, вдень – запис програми, увечері – запуск ефіру.

3. До команди телеканалу "Україна" ведучий денних та вечірніх випусків новин "Сегодня" приєднався 4 роки тому – у січні 2018 року.

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4. Ігор Пупков неодноразово висвітлював визначні події безпосередньо на місцях: вів прямі ефіри зі студії у Стамбулі під час отримання Українською Православною церквою Томосу про автокефалію, розповідав, як українська діаспора Австралії голосує на президентських виборах 2019 року, у Великій Британії дізнавався про подробиці Брекзіту та проводив прямі включення з Нью-Йорка під час виборів.

Ігор Пупков неодноразово вів репортажі безпосередньо з місця подій / Фото: пресслужба

5. До роботи в ефірі Ігор ставиться дуже відповідально та скрупульозно. Але іноді курйозів не уникнути, особливо поза телестудією. Під час прямого включення з Таймс-Сквер у кадр до ведучого увірвався перехожий і почав кричати просто у вухо. Цей відеоролик облетів увесь світ, а глядачі відзначили професійну реакцію та витримку ведучого.

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6. Понад рік Ігор виходить в ефір вечірніх новин у парі з Оленою Кот. Спочатку телеведучі сумнівалися, чи вдасться стати справжніми партнерами. Проте разом вони пройшли перевірку непростими відрядженнями по Україні та світі та стали близькими друзями.

Ігор Пупков вже більше року виходить в ефір вечірніх новин в парі з Оленою Кот / Фото: пресслужба

7. Успішний тележурналіст поділився сімейним секретом – мати спочатку планувала дати синові інше ім'я. Майбутню зірку новин хотіли назвати Сергієм. Проте старша сестра сказала, що так зватимуть її дитину.

8. Телеведучий часто підтримує благодійні ініціативи. Навіть організовує їх сам, зокрема, й у день народження. Усім, хто бажає привітати зі святом, іменинник пропонує підтримати добру справу замість традиційного подарунка. Так, у попередні роки Ігор направив допомогу дітям, які борються з тяжкими хворобами.

9. Має двох кішок та собаку. А також дбає про безпритульних тварин. Ведучий шкодує, що неможливо дати притулок усім. Тому завжди тримає в машині сухий корм, щоб при нагоді нагодувати пушистиків.

10. Ігор любить подорожувати і вважає себе легким на підйом. Відомому журналісту особливо подобаються теплі країни. Як досвідчений турист, знає чимало лайфхаків, як провести відпочинок цікаво та з користю.

Іменинник Ігор Пупков любить відвідувати теплі країни / Фото: пресслужба

Вітаємо Ігоря Пупкова з днем народження та продовжуємо стежити за його творчими успіхами.

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