Прем'єра серіалу "Люся Інтерн" відбудеться вже у серпні – точна дата

Головну роль в серіалі зіграла актриса Римма Зюбіна. Її колегами по майданчику стали також актриса Віталіна Біблів, телеведучий Володимир Остапчук та багато інших

Прем'єра серіалу "Люся Інтерн" відбудеться 30 серпня / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

30 серпня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра ситкому "Люся Інтерн" (дистриб'ютор ViacomCBS Global Distribution Group). 40-серійна картина знята компанією "Теле Про" на замовлення телеканалу "Україна".

Кадр з серіалу "Люся інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Глядачів телеканалу "Україна" чекає захоплююча історія Люсі Жук, яку зіграла Римма Зюбіна, яка, після того, як від неї пішов чоловік до молодої коханки, вирішила в 50 років кардинально змінити своє життя. Як про свою героїню розповідає Римма Зюбіна:

Є типаж жінок, які не мають жодних комплексів стосовно віку. У таких людей стан душі одного якогось завислого періоду. І ось Люся – одна з них. З огляду на її ситуацію, можна було б лягти на диван, ридати, страждати і почати ... випивати.

За словами актриси, на жаль, дуже часто жінки саме так і роблять. Вони думають, що якщо у них немає стосунків і з роботою не склалося, то вже важко знайти стимул і вибратися з цієї ситуації.

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Але героїня серіалу "Люся Інтерн" навіть не думає впадати в депресію, розкисати і скаржитися на обставини. У неї є мрія – пройти інтернатуру, яку вона не встигла закінчити багато років назад. Однак опинившись в стінах лікарні, Люся і інші інтерни потрапляють в найбільш непередбачувані ситуації.

Рима Зюбіна зізналася, що дуже скучила за комедіями:

У серіалі "Люся Інтерн" мені дали волю по-акторському розвернутися. До того ж у мене гострохарактерна роль.

Віталіна Біблів з режисером серіалу "Люся Інтерн" Максимом Литвиновим / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серіалі дійсно багато смішних і забавних сцен. Наприклад, головна медсестра на прізвисько Рупор, яку зіграла Віталіна Біблів, закохана в телеведучого Олексія Суханова. І так вийшло, що він виявився в її відділенні і навіть в одному ліжку з нею! Сталося це насправді чи в мріях колоритною героїні ситкому, глядачі дізнаються вже цієї осені:

Мені дуже сподобався сценарій. Коли я стала його читати, то звернула увагу на те, що діалоги в ньому легкі і веселі, а гумор не притягнутий за вуха.

Не обійшлося в серіалі і без іскрометного гумору іншого телеведучого каналу "Україна" Володимира Остапчука. Але ось кого він зіграв в "Люсі Інтерн" і з ким саме виявився в розкішному ресторані, стане відомо в одній із серій.

Володимир Остапчук зіграв в серіалі "Люся інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Хоча головні герої ситкому – медики, в серіалі немає моралей на медичну тему, він більше про життя і про стосунки.

Актриса Слава Красовська зіграла в серіалі "Люся інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Актриса Слава Красовська неймовірно рада своїй ролі:

Мені дісталася героїня на прізвисько Тахікардія. Вона чудова! Справжня змія і трошки фатальна жінка! Мені завжди цікаво грати з яскравими характерами, а в даному випадку весь серіал на них побудований.

За час роботи команда дуже зблизилася і стала однією великою родиною завдяки тій дружній атмосфері, яка виникла на проекті. Не обійшлося і без імпровізацій, нових ходів і появи улюблених зірок під час зйомок. Це підтвердив і актор Кирило Бін:

На майданчику зібралася хороша творча компанія, і ми довіряємо один одному.

У серіалі також знялися Олександр Попов, Павло Кружним, Ярослав Шахторін, Єлизавета Зайцева, Ганна Яремчук та ін.

Режисери-постановники – Максим Литвинов, Олексій Даруга.

Художники-постановники – Наталя Ходосевіч, Еліна Біктюшіна.

Оператор-постановник – Юрій Сметанін.

Керівник проекту і глава авторської групи – Олена Пшенична.

Композитор – Роман Суржа.

Виконавчий продюсер – В'ячеслав Братух.

Креативний продюсер – Дарина Дейниченко.

Генеральні продюсери – Вікторія Корогод, Олена Канішевська.

Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" займається продакшн "Теле Про".

Виробництвом американського формату "Другий шанс Керол" займалася студія CBS Studios. Емілі Халперн, Сара Хаскинс, Патриція Хітон, Адам Гріффін, Девід Хант, Ребекка Стей, Аарон Каплан, Дана Хонор, Памела Фрайман і Сьюзі маманя Грінберг виступили як виконавчі продюсери.

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