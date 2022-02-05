Кароль, Каменських, Монатик та Барських – найстильніші зірки, на думку українців

Українці назвали найстильнішу зірку / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/kamenskux, instagram.com/max_barskih, instagram.com/tina_karol

Знаменитості кидають усі сили на те, щоб виглядати відповідно до трендів. Хтось звертається до стилістів за порадами та рекомендаціями, а у когось виходить бути іконою стилю органічно. У кого з українських зірок це виходить найкраще, допомогло встановити нове опитування "Сьогодні", яке провела дослідницька компанія Gradus.

Так, нові дані свідчать, що мешканці міст України з населенням 50к+ віком 18-60 років вибирають із запропонованого списку найстильнішою зіркою українського шоубізнесу серед жінок Настю Каменських (23%) та Тіну Кароль (16%).

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Тіна Кароль та Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

Що стосується чоловіків, опитані найчастіше відзначали Монатика (22%) та Макса Барських (14%).

Дмитро Монатік и Макс Барських / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/max_barskih

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Немає сумнівів: ці артисти задають тренди!

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Для довідки:

Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

– система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.

Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Програма для користувачів Android.

Нагадаємо, раніше опитування встановило найнабридлішу зірку.