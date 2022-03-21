Коля Сєрга жорстко принизив Путіна у легендарній пісні: "В Одессе вы обычный поц"

Коля Сєрга висміяв російських окупантів та Путіна / Фото: thekolya

Багато українських зірок взяли до рук зброю і пішли в терборону захищати Батьківщину. Наприклад, Андрій Хливнюк став обороняти Київ, а Коля Сєрга – Одесу.

Днями Сєрга вирішив присвятити пісню російським загарбникам. Він виконав власну версію знаменитої рибальської пісні "Шаланды, полные кефали".

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Артист заспівав біля відомого Одеського театру опери та балету. Сєрга грав на гітарі, також йому акомпанував скрипаль.

У композиції музикант звернувся до Путіна, зазначивши, що для одеситів він "звичайний поц", який так чи інакше горітиме в пеклі.

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Не с*ыте, подплывайте ближе, Вам все равно в аду гореть. У нас в Одессе, как в Париже - Увидеть раз и умереть. Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин, В вас никто не верит здесь всерьез. Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим. А в Одессе вы обычный поц.

Оригінал пісні/ версія Колі Сєрги

Також Коля Сєрга за допомогою пісні пояснив, що одесити готові зустрічати загарбників, щоб пустити на дно Чорного моря.

Раніше Настя Каменських випустила патріотичну антивоєнну пісню "Я — УКРАЇНА". А Сергій Бабкін заспівав нову версію культової пісні "Я Солдат".

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