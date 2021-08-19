Конфуз з Русланою Писанкою: ведуча "вигадала" нову область України (відео)

Руслана Писанка випадково "придумала" нову область України / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ужгород – адміністративний центр Закарпатської області та Ужгородського району. Вочевидь, Руслана Писанка, яка раніше зізналася, чому у неї немає дітей, переплутала ці поняття, через що і виник конфуз. Це помітили користувачі Facbeook з Ужгорода і опублікували фрагмент прогнозу погоди, який вела Писанка.

Ведуча повідомила в прямому ефірі, що жителів "Ужгородської області" чекають похолодання, при цьому вказавши на Ужгород на мапі України.

У коментарях до відео Писанці порадили підучити географію України:

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Писанка в школі не вчила уроки і про Україну мало знає, крім погоди.

Капець. Що у неї з географією?

Неуважно вчила географію, а потрібно було.

Потрібно вчити географію.

Скріншот: Facebook

Багато хто здивувався тому, що Руслана допустила таку помилку, адже вона протягом кількох років вела прогноз погоди на одному з українських телеканалів.

Руслана Писанка – відома українська телеведуча і актриса театру і кіно. Знялася у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем", "Таксі для ангела" і багатьох інших. 2015 року Писанка вирішила зробити паузу в зйомках в кіно і зосередилася на роботі в театрі. Руслана брала участь у багатьох популярних телевізійних проєктах України. Вона також має досвід озвучування мультфільмів.

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