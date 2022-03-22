Король Нідерландів віддасть свій замок біженцям з України

Король Нідерландів запропонував біженцям з України свій замок / Фото: Getty Images

Багато українців змушені залишити свої будинки та виїхати у пошуках прихистку за кордон. Свою допомогу українським переселенцям готові надавати не лише волонтер, а й зірки та перші особи світу.

Наприклад, про свою готовність пустити в свій дім українців заговорили співачка Шер і актор Бенедикт Камбербетч, а також король Нідерландів!

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Нідерландський король Віллем-Александер заявив, що готовий прийняти у своєму замку сім'ї з України.

Маєток Slot`t Oude Loo лежить за 50 кілометрів від Амстердама і є найбільшим палацово-парковим ансамблем у країні. У ньому зможуть розміститися 20-30 осіб або 6-8 сімей. Замок може стати новим домом для громадян України з квітня.

Фото – wikipedia

Крім приватної резиденції короля, на території парку розташований музей.

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Також у нідерландському уряді повідомили, що готові допомогти 50 тисячам біженців з України.

Королівська родина Великої Британії також відреагувала на воєнні дії в Україні. Раніше повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні. А принц Вільям та Кейт Міддлтон висловили слова підтримки Володимиру та Олені Зеленським.

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