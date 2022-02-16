Корольова пояснила, чому її мама не схвалювала шлюб з Тарзаном і до чого тут Ніколаєв

Наташа Корольова розповіла про стосунки мами з Тарзаном / Фото: Instagram, скриншот

Наташа Корольова зізнається, це тепер у її мами гарні стосунки із зятем, а спочатку не все було так просто. Людмила Поривай була не в захваті від того, що її дочка після стосунків з Ігорем Ніколаєвим закрутила роман зі стриптизером Сергієм Глушком, більш відомим як Тарзан.

Вона вважала, що була понижена "на посаді" або "в статусі" – від тещі знаменитого композитора до тещі стриптизера. Це для неї було складно, – сказала співачка в ефірі програми "Ты не поверишь".

Наталя Корольова з сім'єю / Фото: Instagram

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Згодом Людмилі Поривай вдалося порозумітися з зятем. Тарзан навіть написав портрет тещі. В одному з інтерв'ю мама Корольової зізнається, що тепер пишається Сергієм. А ось про колишнього зятя Ігоря Ніколаєва мама співачки рідко згадує.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік – стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти, як "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

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Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки він не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка.

У 2003 році Наташа Корольова вийшла заміж за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа, який нині підкорює шоу-бізнес та іноді співає пісні Ігоря Ніколаєва.