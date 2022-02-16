Корольова пояснила, чому її мама не схвалювала шлюб з Тарзаном і до чого тут Ніколаєв

Наташа Корольова розповіла про стосунки мами з Тарзаном / Фото: Instagram, скриншот
Наташа Корольова зізнається, це тепер у її мами гарні стосунки із зятем, а спочатку не все було так просто. Людмила Поривай була не в захваті від того, що її дочка після стосунків з Ігорем Ніколаєвим закрутила роман зі стриптизером Сергієм Глушком, більш відомим як Тарзан.
Вона вважала, що була понижена "на посаді" або "в статусі" – від тещі знаменитого композитора до тещі стриптизера. Це для неї було складно, – сказала співачка в ефірі програми "Ты не поверишь".
Згодом Людмилі Поривай вдалося порозумітися з зятем. Тарзан навіть написав портрет тещі. В одному з інтерв'ю мама Корольової зізнається, що тепер пишається Сергієм. А ось про колишнього зятя Ігоря Ніколаєва мама співачки рідко згадує.
Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік – стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти, як "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".
Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки він не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка.
У 2003 році Наташа Корольова вийшла заміж за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа, який нині підкорює шоу-бізнес та іноді співає пісні Ігоря Ніколаєва.