Корольова з'явилася на публіці з чоловіком-рашистом, поки мама та сестра співачки підтримують Україну

Наташа Корольова вперше за довгий час вийшл в світ з Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/mama_luda_star

У цей же час Тарзан у себе в соцмережах робив скандальні заяви , підтримуючи звірства у Бучі. Казали, Наташа Корольова на межі розлучення з чоловіком через різні позиції. Проте днями співачка вперше за цей час з'явилася на публіці з Тарзаном.

Пара виступала на заході, організованому фондом ще одним шанувальником "русского мира" Львом Лещенком. Знімки у Instagram опублікувала одна із учасниць концерту. Цікаво, що сама Корольова не поспішає показувати фото з виступу.

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Наташа Корольова та Тарзан з'явилися разом після чуток про розлучення / Фото: Инстаграм

Наташа Корольова та Тарзан вперше за довгий час з'явилися на публіці / Фото: Инстаграм

До слова, нещодавно Наташа Корольова вперше за довгий час згадала про Україну. Щоправда, зробила це, вітаючи путініста Філіпа Кіркорова з днем народження.

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Нагадаємо, раніше у сім'ї співачки стався скандал. Сестра та мама Наташі Корольової підтримують Україну , чоловік Тарзан відзначився проросійськими висловлюваннями Людмила Поривай та Ірина Осауленко вже відписалися від родича-рашиста, сама Корольова жодних коментарів не дає.