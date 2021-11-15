Королівські думки: топ-20 мудрих, зворушливих та кумедних цитат Єлизавети II

Згадуємо топ мудрих, зворушливих та смішних цитат Її Величності. / Фото: Колаж: Сьогодні

Єлизавета II, яка останнім час частіше скасовує офіційні візити через самопочуття, зійшла на престол у віці 25 років і продовжує очолювати Велику Британію вже понад півстоліття. Одні захоплюються королевою, інші ж не погоджуються з політикою її правління, але байдужих немає.

"Сьогодні" зібрали найкращі цитати довгоправлячого монарха Сполученого Королівства і пропонують згадати, за що британську королеву обожнюють її прихильники.

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Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ніхто з нас не має монополії на мудрість.

Я не знаю єдиної формули успіху, але з роками я зрозуміла, що деякі атрибути лідерства є універсальними і потрібно об'єднувати свої зусилля, таланти та натхнення, щоб працювати спільно.

Королева Єлизавета ІІ на престолі з 1952 року / Фото: Getty Images

Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє.

Нам усім потрібно встановити правильний баланс між діями та роздумами. Із такою великою кількістю відволікаючих факторів легко забути про те, що слід зробити паузу і все обдумати.

Варто пам’ятати, що найчастіше саме малі кроки, а не гігантські стрибки призводять до найтриваліших змін.

Єлизавета II змушена піти на лікарняний / Фото: Getty Images

Хоча ми здатні на великі добрі вчинки, історія вчить нас, що іноді ми потребуємо порятунку від самих себе – від нашої легковажності чи жадібності.

Кожен є нашим сусідом, незалежно від раси, віросповідання чи кольору шкіри.

Я думаю, що молодь іноді може бути мудріша за нас. Але чим старше я стаю, тим більше усвідомлюю труднощі, з якими доводиться стикатися молодим людям, коли вони вчаться жити в сучасному світі.

Королева Єлизавета II з коргі в Віндзорському замку / Фото: Getty Images

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Ми знаємо, що нагородою є мир на землі, доброзичливість до людей, але ми не можемо здобути її без рішучості та спільних зусиль.

Навіть коли ваше життя здається дуже одноманітним, те, що ви робите, завжди має справжню цінність і важливе значення для ваших побратимів.

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку / Фото: Getty Images

Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих.

Діти страшенно норовливі: народжуються тільки тоді, коли абсолютно готові до появи в нашому світі.

Світ не є найприємнішим із місць. Зрештою батьки покинуть вас і ніхто не захищатиме вас просто тому, що ви — це ви. Потрібно вчитися самим обстоювати свої принципи.

Єлизавета II з батьком Георгом VI, принцом Філіпом і маленьким принцом Чарльзом / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Мені просто боляче весь час усміхатися. Чому від жінок очікують, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, усі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасна.

Хто знав Діану, ніколи її не забуде. Але й мільйони людей, які ніколи не зустрічалися з принцесою, теж.

Принцеса Діана та королева Єлизавета II у Вінздорі, 31 травня 1987. / Фото: Getty Images

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У нашій сімʼї імпульсивна та запальна молодь постає проти цінностей старшого покоління. Як і в усіх нормальних родинах.

Королівська сім'я / Фото: Getty Images

Сум — це ціна, яку нам доводиться платити за кохання.

Якщо мене запитають, що я думаю про сімейне життя після 25 років шлюбу, я можу відповісти так само просто й переконано - я за.

Єлизавета II і принц Філіпп на Royal Ascot в 1984 році / Фото: Getty Images

Я не думаю, що коли ми одружувалися, існувало поняття "платинова річниця". Ніхто не знав, що ми проживемо так довго.

До речі, нещодавно у Мережі з'явився ще один архівний знімок королеви Великої Британії. Фото зроблене у 1945 році, коли Її Величність служила у жіночому підрозділі британської армії.

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