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Філіп Кіркоров зустрівся з Джей Ло на світському показі в Італії (фото)

Еліна Пелешенко
30 серпня, 07:45
Доменіко Дольче і Стефано Габбана зібрали безліч знаменитостей у Венеції на презентації нової колекції свого бренду

Філіп Кіркоров і Дженніфер Лопес зустрілися в Італії / Фото: instagram.com/fkirkorov

Серед гостей були і Філіп Кіркоров і Дженніфер Лопес. Відомий російський співак не міг не похвалитися фото з голлівудською зіркою, яке він зробив на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції.

У себе в Instagram Кіркоров опублікував фото з Джей Ло. Звичайно образи знаменитостей були від Dolce & Gabbana.

Філіп Кіркоров опублікував фото з Дженніфер Лопес / Фото: instagram.com/fkirkorov

Чао красуня Дженніфер Лопес. Ми модні вбивці. Далі буде, – підписав спільний знімок Кіркоров.

Не приховували свого захоплення від фото не тільки підписники Кіркорова, але і друзі співака. Під публікацій коментарі залишили Оля Полякова, Ані Лорак, Дава, Еріка Герцег.

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Зазначимо, Філіп Кіркоров давній шанувальник бренду Dolce & Gabbana . Артист давно співпрацює з модним італійським будинком, а також дружить з дизайнерами Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

До слова, на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції зібралося багато знаменитостей – Анна Вінтур, Моніка Беллуччі, Кортні Кардашян, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер.

Де і коли зірки зустрічали своїх кумирів – дивіться в сюжеті:

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