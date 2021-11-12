Козловський назвав свій скандальний виступ на День перемоги в Росії необдуманим кроком

Віталій Козловський шкодує, що виступав на концерті 9 травня у РФ. / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Артист зараз згaдує скaндaл, який розгорівся три роки тому, і шкодує про свій вчинок. Він зізнається, що це був необдуманий крок у його житті. Також Віталій заявив, що розуміє, чому на батьківщині "отримав ляпас".

До речі, нещодавно під час виступу Моргенштерна в Дубаї один чоловік почав висловлювати реперу претензії.

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Я розумію, що це був правильний удар з боку моєї країни. Тому що я зробив необдуманий крок в своєму житті. На сьогоднішній день ніякої Росії в моєму житті не може бути, – розповів співак в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Звісно 36-річний артист викреслити той епізод з життя не може, однак чесно каїться.

Нагадаємо, про виступ Козловського у Росії стало відомо випадково із соцмереж – шанувальники поспішили опублікувати фото та відео з виступом артиста. Водночас сам співак не афішував поїздки до Москви.

Фото: Скріншот instagram

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Результатом скандалу стали скасовані концерти в одному з київських клубів.

Згодом Козловський пояснив, поштовхом погодитись на участь у концерті стало "сформоване з дитинства ставлення до цього дня", який був чи не найголовнішим святом у його родині — дід воював під час Другої світової війни.

Співак вважав цей виступ можливим виключно як "данина пам'яті", але аж ніяк не хотів образити цим вчинком земляків, які сьогодні відстоюють свій суверенітет на сході країни.

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Коротко про артиста

Віталій Козловський у 2002 році виступав у складі балету української співачки Руслани. Був учасником та переможцем шоу "Караоке на Майдані" та проєкту "Шанс".

Артист на початку зіркової кар'єри. / Фото: Instagram

У 2009 році співак здобув звання заслуженого артиста України. З вересня 2020-го викладає в Київській академії естрадного та циркового мистецтв.

За роки музичної кар'єри артист випустив сім альбомів. Серед його хітів – пісні "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".

У 2017 році Козловський освідчився своїй дівчині, ексучасниці шоу "Холостяк" Раміні Есхакзай. Однак невдовзі пара розійшлась.

У 2017 році співак зробив пропозицію зірці шоу "Холостяк" Раміні Есхакзай. / Фото: Instagram

Наприкінці 2019 року Есхакзай зізналася, що причиною розставання стали стосунки артиста зі своєю концертною директоркою Юлією Бакуменко. Але сам артист такі чутки не коментує.

Дивіться нове інтерв'ю Віталія Козловського у програмі "Зірковий шлях":

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