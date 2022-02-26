Крапівіна відповіла Канделакі, яка не вірить у напад Росії на Україну

Нателла Крапівіна різко відповіла Тіні Канделакі, яка захищає Путіна / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/tina_kandelaki

Ведуча Тіна Канделакі належить до тих знаменитостей, які дезінформують щодо ситуації в Україні.

Вона написала в Instagram, що "не треба вірити фотографіям і відео з полоненими", "ролики із закадровими риданнями та криками – вірус, який створений для того, щоб збити вас з пантелику".

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Скріншот: instagram.com/tina_kandelaki/

У коментарі Канделакі засуджують, пишуть, що були кращої думки про неї. Прокоментувала пост і Нателла Крапівіна – експродюсерка Світлани Лободи.

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Вона написала в сторіс що раніше вважала Тіну Канделакі другом, але тепер все інакше.

Колись я могла назвати цю людину другом. Але це було в іншому житті.

Скріншот: instagram.com/stories/natellakrapivina

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Нателла Крапівіна також відреагувала на слова Миколи Баскова– співак заявив, що "Росія не починає війни, а їх закінчує" . Тільки от його Крапівіна назвала "класним хлопцем".

Колю, ти ж класний хлопець! Добрий, щедрий, людяний! Навіщо тобі війна? – написала продюсерка.

Скріншот: instagram.com/stories/natellakrapivina

А от Потап і Макс Барських були більш багатослівні, коли зверталися до російського співака. Олексій Потапенко побажав виконавцю горіти у вогні, а Макс назвав Баскова придворним блазнем.

Раніше Мадонна попросила підтримати Україну, а режисер Девід Лінч особисто звинуватив Путіна у кровопролитті.