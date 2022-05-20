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Крик болю: Земфіра випустила пісню про Маріуполь, де описала звірства окупантів

Анастасія Рогожінська
20 травня, 08:52
Новий сингл артистки про війну РФ проти України називається "М'ясо". Фанати вже встигли оцінити те, як Земфіра передала реальність кріз призму музики

Земфіра презентувала антивоєнну пісню / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська співачка Земфіра з перших днів повномасшатбної війни засуджує напад російських солдатів на Україну. Вона разом з акторкою Ренатою Литвиновою ще на початку березня виїхали з РФ.

Згодом співачка випустила пісню "Не стреляйте" з кадрами війни в Україні, акціями протестів у росії та затриманнями мітингувальників.

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Днями Земфіра презентувала нову антивоєнну пісню "Мясо", присвячену містові-герою Маріуполю. Також на YouTube-каналі з'явився кліп на трек, який складається з малюнків на воєнну тематику, створених Ренатою Литвиновою. На кадрах можна побачити трупи людей, кров, воєнних та могили.

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности, в Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – співає в одному з куплетів Земфіра.

Також у пісні Земфіра поставила два запитання: "куди ми приїхали?" та "навіщо ми приїхали?". Ймовірно, це адресовано рашистському нашестю, яке вторглося в Україну.

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Прихильнів Земфіри цей трек довів до сліз. Вони зазначають, що це – крик болю:

  • Немає слів. Не знаю, чи можна точніше описати те, що відбувається в Україні. Мороз по тілу.
Скріншот YouTube
  • З перших нот, з перших малюнків до кісток! Вивернуло на вивороті, оголило кожен нерв, сльози, до глибини душі. Наша реальність сьогодні. Дякую, що не мовчите.
Скріншот YouTube
  • Тяжко від цієї музики, тому що вона описує реальність. Пісня жаху, болю і безнадійності, якими віє від війни.
Скріншот YouTube
  • Це навіть не пісня, а наш загальний крик болю.
Скріншот YouTube
  • Неможливо, нестерпно, неправильно, кошмарно. Цього ніколи не мало статися. А пісня оголює всі почуття.
Скріншот YouTube

Нагадаємо, раніше гурт "Океан Ельзи" присвятив пісню захисникам Маріуполя.