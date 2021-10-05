Христина Асмус зробила справжнє сальто на тренуванні: Ось це було потужно (відео)

Христина Асмус зробила сальто / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-річна Христина Асмус, яка нещодавно втекла з роботи, повернулася з відпочинку дуже зарядженою. Зірка показала уривок одного тренування, де продемонструвала сальто в повітрі й колесо.

Відео Кристина опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Тренерка за кадром підтримувала акторку морально.

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Так... Страшно. Беремо накатом, – сказала Христина Асмус перед стартом.

Потім зірка розігналася, зробила три рази колесо, а потім і справжнє сальто. У кінці трюку зірка розсміялася, коли їй тренерка сказала "Накатила".

Різкувато прийшла. Трохи штани не втратила. Ось тільки так я і накатую в житті, – прокоментувала акторка свій трюк після завершення.

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Шанувальники були шоковані побаченим.

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Скріншот Instagram

Нещодавно Христина Асмус поділилася з шанувальниками, що її вимотав щільний робочий графік і вона вирішила взяти три дні на відпочинок. Не взявши нікого з собою, зірка поїхала в Карелію на природу.

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