Крістіна Орбакайте однією з останніх дізналася, що у старшого сина проблеми зі здоров'ям

Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала діагноз сина / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Не так давно онук Алли Пугачової розповів, що у нього виявили доброякісні пухлини в жовчному міхурі . Лікарі рекомендували Нікіті Преснякову певний час на сидіти на суворій дієті і стежити за своїм здоров'ям, щоб уникнути небезпечних наслідків.
Крістіна Орбакайте вперше прокоментувала діагноз сина. Вона зазначила, що однією з останніх дізналася про його проблеми зі здоров'ям.
У всіх бувають якісь болячки. Йому просто порадили посидіти на дієті, – сказала дочка Алли Пугачової в ефірі програми "Ти не повіриш"
Альона Краснова, дружина Нікіти Преснякова, зазначила, що зараз вони дотримуються рекомендацій лікарів і правильно харчуються.
Ми зараз на правильному харчуванні. Їмо низькокалорійні страви. Зовсім не їмо м'ясо. Головне, не їсти жирне, – розповіла Альона.
Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:
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