Крістіна Орбакайте показала рідкісні архівні кадри з батьком

Крістіна Орбакайте показала рідкісні фото із батьком / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Слідом за днем народження Алли Пугачової у сім'ї Крістіни Орбакайте відбулося ще одне свято. Її батькові Миколасу Едмундасу Орбакасу виповнилося 77 років.

На честь дня народження тата виконавиця опублікувала на своїй сторінці у Instagram архівне фото з ним. На знімку маленька Крістіна сидить на руках у батька під час новорічного свята.

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Фото – instagram.com/orbakaite_k

Нагадаємо, що батько Крістіни Орбакайте артист оригінального жанру литовського походження Миколас Едмундас Орбакас став першим чоловіком примадонни. Актор і співачка Алла Пугачова були одружені чотири роки, проте розлучилися ледь Крістіні виповнилося два роки.

Батько Орбакайте одружився вдруге і живе у Москві, але з Пугачовою їм вдалося зберегти теплі та дружні стосунки. Батьки співачки часто трапляються на сімейних святах.

Міколас Орбакас та Алла Пугачова / Фото: Instagram

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До дня народження Алли Пугачової сайт "Сегодня" підготував найнесподіваніші та найневідоміші факти з життя співачки – читайте у матеріалі!

Нагадаємо, Алла Пугачова досі не прокоментувала війну в Україні, проте це зробив Максим Галкін. Гуморист виступив проти путінського режиму.

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