Ксенія Мішина готується до ремонту нового житла: згадуємо дизайн її старої квартири

Актриса скоро буде робити ремонт у нові квартирі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нещодавно зірка "Кріпосної" поділилася з шанувальниками сенсаційними новинами: вона стала господинею розкішної квартири у Києві, на яку вона заробила сама. Ремонт в нових 4-кімнатних апартаментах зірка поки що не розпочала, а лише розробля є концепції. Але шанувальники впевнені, що в новому будинку зірки буде дуже стильно, затишно та зі смаком. Адже старе житло Ксенії Мішин у цьому плані – не промах.

Із задоволенням пропонуємо розглянути кадри з її старої квартири, звідки Ксенія іноді публікувала домашні фото.

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Як виглядає стара квартира Ксенії Мішиної?

Судячи з фото, Ксенія Мішина любить стримані кольори.

/ Фото: instagram.com/misha.k.ua

У її будинку просторо, великі панорамні вікна, через що у кімнаті дуже світло.

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Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також у житловому просторі обов'язково мають бути квіти в горщиках і багато зелені.

Ксенія любить зелень в домі / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Дизайн квартири Мішиної дуже продуманий / Фото: instagram.com/misha.k.ua

А так виглядає кухня артистки.

Готує актриса нечасто, але й на кухні все оформлено зі смаком / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Навіть там можна влаштовувати круті фотосети.

Ксенія любить фотографуватися / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зірка обіцяла, що ділитиметься з шанувальниками усіма етапами ремонту, тому варто чекати більше публікацій та стильних рішень, які можна буде взяти і для себе.

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