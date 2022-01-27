Ксенія Мішина готується до ремонту нового житла: згадуємо дизайн її старої квартири

Актриса скоро буде робити ремонт у нові квартирі / Фото: instagram.com/misha.k.ua
Нещодавно зірка "Кріпосної" поділилася з шанувальниками сенсаційними новинами: вона стала господинею розкішної квартири у Києві, на яку вона заробила сама. Ремонт в нових 4-кімнатних апартаментах зірка поки що не розпочала, а лише розробля є концепції. Але шанувальники впевнені, що в новому будинку зірки буде дуже стильно, затишно та зі смаком. Адже старе житло Ксенії Мішин у цьому плані – не промах.
Із задоволенням пропонуємо розглянути кадри з її старої квартири, звідки Ксенія іноді публікувала домашні фото.
Як виглядає стара квартира Ксенії Мішиної?
Судячи з фото, Ксенія Мішина любить стримані кольори.
У її будинку просторо, великі панорамні вікна, через що у кімнаті дуже світло.
Також у житловому просторі обов'язково мають бути квіти в горщиках і багато зелені.
А так виглядає кухня артистки.
Навіть там можна влаштовувати круті фотосети.
Зірка обіцяла, що ділитиметься з шанувальниками усіма етапами ремонту, тому варто чекати більше публікацій та стильних рішень, які можна буде взяти і для себе.
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