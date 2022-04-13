Ксенія Мішина висміяла Лукашенка: був випорон і відправлений до біса

Ксенія Мішина підколола Лукашенка / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська актриса продовжує жартувати над прихильниками Путіна у соціальних мережах. Раніше Ксенія Мішина підколола росіян продажем нового iPhone, а зараз посміялася з Лукашенка.

Зірка серіалу "Кріпостна" поділилася у своєму Instagram забавним відео, де її героїня із серіалу безжальна графиня Лідія Шефер поспілкувалася з білоруським президентом. Для нього Мішина використала гучний мем із Олександром Лукашенком, який розповів "звідки на Білорусь готувався напад...".

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Загалом спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати вона його не стала, одразу запідозрила в брехні та лихослів'я… Як не намагався добитися Лукаш поблажливості пані, всі його прийоми виявилися відмарними. на всі чорти, а точніше збувати свою шкуру путлеру, – підписала Мишина.

Фанати та колеги Ксенії оцінили креатив акторки та посміялися над "путінським" президентом Білорусі.

"Це найкращий мем"

"Потрібно Лідію Шефер послати на цих диктаторів"

"Лиш в кінці не вистачає моменту, де Лідія Іванівна закопує його в землю"

Скріншот – instagram.com/misha.k.ua

Раніше Ксенія Мішина привітала із днем народження свого десятирічного сина і побажала йому жити у миррі без війни.