Куди поділося волосся Гордона? Журналіст пояснив, чому поголив голову

Дмитро Гордон розповів про лисину / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Відомий журналіст Дмитро Гордон має межу, без якої вже неможливо уявити його образ – лисина. Мало хто пам'ятає Гордона із густою шевелюрою. Навіть дружина Алеся Бацман, яка нещодавно розповіла про початок стосунків із Гордоном , не пам'ятає чоловіка з волоссям

Фото – instagram.com/gordondmytro/

Шанувальникам незвично бачити Гордона з зачіскою, але вони часто запитують журналіста, куди ж поділося його розкішне волосся.

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"Так незвично бачити вас із волоссям"

"Дмитро, ви там з волоссям? Чи здалося?"

"Дмитро, куди поділи волосся?"

"Дмитро, а куди ділити ваше волосся?"

Скріншот – instagram.com/gordondmytro/

За словами Гордона, чорну копицю він збрив за порадою друга.

Справа в тому, що в молодості Дмитро почав страждати від випадання волосся, а його друг знайшов вирішення проблеми.

Волосся випадало, випадало. Я вже й так робив і так, а вони все одно випадали. А він каже: "Послухай, лисий чоловічий череп завжди гарний. Поголись!", – розповів Дмитро Гордон.

За словами журналіста, він одразу ж прислухався до поради та поголив волосся вже наступного дня і з того часу завжди ходить лисим. А це, на хвилиночку, вже понад 24 роки – з 1997 року.

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Схоже, рада товариша справді допомогла і зараз Дмитро точно впізнається своєю лисиною. Нещодавно журналіст також розповів про те, скільки йому доводилося платити за інтерв'ю зі знаменитостями .