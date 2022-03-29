Кулінарна підтримка України! Зірковий шеф-кухар Джеймі Олівер рекомендує світові українські пампушки

Знаменитий Джеймі Олівер усьому світу рекомендує українські пампушки / Фото: Скріншот з YouTube

Нині весь світ допомагає українському народу, який бореться проти російський загарбників. Зокрема, Стінг надає гуманітарну та фінансову допомогу, а от шеф-кухар Джеймі Олівер – кулінарну підтримку.

Шеф-кухар приготував українські пампушки та поділився рецептом з більш ніж 5,5 мільйона підписників свого YouTube-каналу.

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Олівер приготував пампушки за рецептом із книги "Мамушка" популяризаторки української кухні Олі Геркулес. У такий спосіб кулінар приєднався до благодійної ініціативи #CookForUkraine, яку започаткували для підтримки України після вторгнення РФ.

Дивіться відеорецепт пампушок від Джеймі Олівера:

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Сьогодні я скористаюся моментом, щоб кинути світло на #CookForUkraine, приготувавши за рецептом моєї подруги Олі Геркулес пампушки – неймовірний український часниковий хліб. Ви, прекрасні люди, теж можете взяти участь у підтримці #CookForUkraine — чи то приготуванням домашньої їжі, чи організацією продажу випічки, чи організацією вечері в клубі… Використовуймо силу їжі, щоб передати любов нашим українським братам і сестрам, — написав Джеймі в Instagram.

Джеймі Олівер закликав глядачів готувати страви української кухні та жертвувати гроші на допомогу Україні.

До слова, після початку війни за аналогією з #CookForSyria в Instagram почав поширюватись новий хештег #CookForUkraine, що має звернути увагу на українську кухню та культуру, а також допомогти зібрати гроші на допомогу українцям. Рух очолили лондонські кухарки та кулінарні письменниці – українка Оля Геркулес та її колега з РФ Аліса Тимошкіна.

Раніше ми повідомляли, що кіт Степан збирає кошти для допомоги пухнастим побратимам в Україні.

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