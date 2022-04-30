Культурний фронт: Єфросиніна, Остапчук, Кароль та інші зірки поспілкувалися з головою ОП (відео)

Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками українського шоу-бізнесу / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/tina_karol

В онлайн-зустрічі взяли участь також Алан Бадоєв, Катерина Осадча, Олег Псюк Kalush, Жан Беленюк Джамала, Ірма Вітовська, Юрій Рибчинський та інші.

Під час конференції обговорювалося багато актуальних питань: сфера культури в умовах війни, гуманітарний фронт, концерти для ЗСУ, виступи українських зірок за кордоном та багато іншого.

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Зараз – історичний момент, тому що на Україну дивиться весь світ. Ми представляємо нашу героїчну націю, нашу героїчну країну. Дуже важливо, щоб цей інтерес переріс у спільні проєкти, – йдеться в Facebook-профілі офісу ВП, де опубліковано відео зустрічі.

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Телезірка Володимир Остапчук також поділився кадром з відеоконференції у себе Instastories. Там можна побачити Єрмака, Осадчу, Кароль, Бадоєва, Калуша та самого ведучого.

Дякую пану Єрмаку та Офісу Президента за таку зустріч. Культурний фронт об'єднаний як ніколи, – написав Остапчук.

Скріншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

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Нещодавно Володимир Остапчук разом із каналом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube. Це варто побачити!