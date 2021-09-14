Kyivstoner з росіянами в центрі Києва скандував "Росія": у Мережі відреагували

Kyivstoner записав відео з росіянами в центрі Києва і потрапив в скандал / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/kyivstoner/

Нещодавно Кієвстонер записував у Києві відео разом зі своїми друзями з Росії. У ролику репер пошепки говорив "Росія", через що в Мережі і розгорівся скандал навколо його персони.

Активіст Сергій Стерненко у своєму випуску в YouTube звернув увагу на цей вчинок Альберта Васильєва, нагадавши, що той також дружить і працює з російським репером Бастою, який неодноразово приїжджав з концертами в Україну, при цьому підтримуючи окупацію Криму.

В Тelegram-каналі Стерненка також оприлюднено скріншот листування з Кіевстонером, де реперу зробили зауваження стосовно його вчинку, описаного вище. На що той у відповідь зробив вигляд, що вперше чує про військові дії на території східної України:

У нас зараз війна? – поцікавився у співрозмовника Альберт.

Скріншот з Telegram-каналу Стерненка

У соцмережах позицію Kyivstoner засудили. Ось що пишуть в коментарях про витівку репера:

"Шістка Басти у його дніщенському шоу, чому він взагалі ще в Україні після постійних візитів на Росію"

Скріншот з YouTube

"Звичайний клоун, який за рублі зробить все що хочеш"

Скріншот з YouTube

"Про таких як він кажуть "батьківщина там, де дупа в теплі"

Скріншот з YouTube

Хто такий Kyivstoner

Альберт Васильєв, він же Кієвстонер, був учасником колективу "Гриби", який покинув в 2017 році. У нього є YouTube-канал "Бюджетний Гай Річі" зі скетчами.

Кієвстонер і Баста / фото: instagram.com/kyivstoner

Kyivstoner випустив три альбоми, записав спільний трек з alyona alyona, зіграв роль у російському фільмі "Майор Гром: Чумний лікар". Альберт співпрацює з лейблом Gazgolder, який належить Басті.

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