Лайма Вайкуле розповіла про свого музиканта, який зараз перебуває в Києві, і закликала зупинити війну

Лайма Вайкуле підтримала Україну / Фото: скріншот

Лайма Вайкуле про війну в Україні знає не лише з новин. У себе в соцмережах співачка розповіла, що її музикант разом з сім'єю зараз перебуває у Києві у бомбосховищі.

Я запропонувала йому усіляку допомогу. Я спитала, що можу для нього зробити. А він мені відповів: "Лаймо, ви просто усміхніться, щоб це залишилося в моїй пам'яті, – поділилася співачка.

Артистка, як і всі, хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася.

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Ні війні! Ні смертям! Зупиніться, я вас благаю! – сказала Лайма Вайкуле.

Поки одні зірки активно підтримують Україну і не бояться говорити про вторгнення Росії, інші вважають за краще мовчати. Співачка Ані Лорак після того, як її українські зірки стали просити озвучити позицію, заборонила в Instagram, щоб її тегали у Stories та постах.

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