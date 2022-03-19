Легендарній Ліні Костенко – 92! Вічні рядки поетеси про Україну

Ліна Костенко / Фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr

Легендарній поетесі Ліні Василівні Костенко сьогодні, 19 березня, виповнюється 92 роки! Вона стала однією з найвідоміших поетів-шістдесятників і показала світові всю красу та велич українського слова.

Ліна Костенко була та залишається поетичним рупором України. Вона завжди відстоювала інтереси українського народу і підтримувала незалежність країни.

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Вірші Костенко завжди відрізнялися актуальністю і з точністю передавали дух часу. Її поезія надихатиме ще не одне покоління українців.

У день народження Ліни Костенко сайт "Сьогодні" зібрав уривки з найвідоміших віршів поетеси.



***

І страх, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неві.

Куди ж ви дивитеся, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ві.

Ліні Костенко – 92 роки

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***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїти в собі невиліковну оповідь,

щоб тяжко так знущатися з нас,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

***

І щось у мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось у мені таке боліти,

що це і є, напевно, Україна.

Найвідоміші вірші Костенка про війну

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***

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.

Все загребуще, нарване, хмільне.

Орел – двоголовий. Юрій – довгорукий.

Хай Україні чаша ця міне!

***

Вже почалося, мабуть, майбутнє.

Оце, мабуть, вже почалося...

Не забувайте незабутнє,

воно вже інеєм взялося!

І не знецінюйте коштовне,

не загубитися у юрбі.

Не проміняйте неповторне

на сто ерзаців у собі!

***

І в житті, як на полі мінному,

я просила у цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

— Люди, будьте взаємно ввічливі! -

і якби на ті моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно гарними!

Вірші Ліни Костенко

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