Легендарний рок-музикант Нік Кейв втратив ще одного сина

Сина Ніка Кейва - Джетро Лезенбі не стало цього місяця / Фото: Pinterest

У Ніка Кейва народилося четверо синів. На жаль, двох з них музикант втратив. У 2015 році спадкоємець артиста – Артур загинув у віці 15 років, зірвавшись зі скелі в Брайтоні. Цю трагедію співак дуже важко пережив і він навіть вирішив переїхати з Великої Британії до США.

Днями стало відомо, що Кейв втратив другого сина – 31-річного Джетро. Причину смерті старшого спадкоємця артиста наразі не оголошують. Але відомо, що життя чоловіка було скандальним і у нього були проблеми з законами.

З великим сумом я повідомляю, що мій син Джетро помер. Ми будемо вдячні, якщо приватність сім'ї не буде порушена у цей нелегкий час, – поділився музикант, повідомляє Rolling Stone.

Нік Кейв з позашлюбним сином / Фото: Pinterest

Зазначається, що син Ніка Кейва помер через декілька днів після того, як його відпустили під заставу з в'язниці. А відправили його за ґрати через напад на власну маму Бо Лезенбі.

Як пише Metro, суд вирішив відпустити Джетро, але за умови, що він не підходитиме до мами упродовж двох років та пройде курс лікування від зловживання накротичними речовинами.

Син музиканта вживав наркотичні речовини

Ба більше, ЗМІ повідомляють, що під час арешту у Джетро діагностували шизофренію. У 2018 році чоловіка вже судили за напад на дівчину, з якою він зустрічався.

Коротко про особисте життя Ніка Кейва

64-річний Нік Кейв – австралійський рок-музикант, лідер гуртів Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party та Boys Next Door.

Особисте життя співака було бурхливим. Він зустрічався зі співачками, моделями та журналістками. У нього народилося четверо спадкоємців.

Так, від першого шлюбу з журналісткою Вів'єн Карнейро у нього є 31-річний син Люк. Від другого шлюбу з моделью Сюзі Бік у нього залишвся 21-річний син Ерл, а загиблий син Артур був його братом-близнюком.

Джетро Лезенбі народився 1991 року у Мельбурні. Він працював з такими відомими брендами, як Versace та Costume National. У 2007 році він знявся у фільмі "Я не виросту", а в 2011 році – у стрічці "Моя маленька принцеса".

Раніше чоловіка казав, що з батьком у них були напружені стосунки, адже вперше він з ним познайомився приблизно у віці семи років.

