Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому: Усі працюють як єдиний організм

Леся Нікітюк усіляко допомагає українцям, що постраждали / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Йде 15-й день війни, підло розпочатої Росією проти мирного українського народу. Ми як і раніше стійко відбиваємо атаки окупантів, шалено пишаємося нашими військовими і продовжуємо кожен на місцях робити свій внесок у майбутню велику перемогу над рашистами.

Свою лепту вносить і Леся Нікітюк, популярна телеведуча та улюблениця публіки. З першого дня війни вона допомагає переселенцям, а днями відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, кому потрібний тимчасовий притулок.

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скриншот з інстаграм Лесі Нікітюк

Я спрямовую всі свої сили на допомогу нашим людям, військовим, переселенцям, які зараз переїжджають з однієї точки в іншу, – каже Леся Нікітюк. – Ми облаштовуємо місця, щоб їм було де комфортно відпочити з дороги, щоб було де прийняти душ, поїсти. Усі зараз працюють як єдиний організм!

Один із центрів відкрився у рідному місті ведучої Нового каналу – Хмельницькому:

У Хмельницькому відкрився наш невеликий, але дуже затишний центр прийому переселенців. Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні – ласкаво просимо! Звертайтесь сюди: 068 537 62 43 Оксана.

Крім того, ведуча веде активну боротьбу на інформаційному фронті. Щодня Леся Нікітюк показує у своїх постах та сторіс реалії того, що зараз відбувається у різних містах України. 14% передплатників ведучої – з РФ, і на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк розповідає їм жорстоку правду, стикаючись у відповідь із тонною хейту і ненависті у коментарях від тих, хто не готовий розплющувати очі.

скріншот з інстаграм Лесі Нікітюк

Також разом із ведучими програми "Орел і Решка" різних сезонів Леся Нікітюк записала звернення до світових організацій із вимогою закрити небо над Україною.

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