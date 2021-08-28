Ліндеманну поліція винесла попередження, а його продюсеру загрожує депортація

До Тілля Ліндеманна приходила поліція, щоб "поговорити" / Фото: Скриншот из видео

Музикант зупинився в готелі "Завидово". Туди минулої ночі заявилися силовики щоб "поговорити" з Ліндеманном.



За інформацією МВС, поліція прийшла попередити фронтмена Rammstein про адміністративну відповідальність, яка загрожує йому в разі, якщо на його концерті збереться більше 500 осіб.

За словами організаторів концерту, зараз Тілль в повному порядку, пише Telegram-канал "Mash".

До Ліндеманна в готельний номер прийшли силовики/Фото: Telegram-канал "Обережно, новини"

Відомо також, що поліція РФ склала адміністративний протокол стосовно продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда, бо той порушив міграційний режим.

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При перетині кордону Росії метою поїздки Рейбанд назвав туризм, а фактично займався організацією концертної діяльності. Продюсер був затриманий, йому загрожує депортація з РФ.

Соліст Rammstein зараз перебуває в Конаковському районі Тверської області. За словами очевидців, саме там він повинен був дати концерт на підтримку партії "Родина". Пізніше, 4 і 5 вересня, артист повинен виступити на фестивалі "Спаська вежа".

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