Little Big випустили вусатий кліп з переможницею Євробачення (відео)

У цьому відео стільки вусатих жінок, що ми збилися з рахунку! Але найцікавіше – це кінцівка Moustache

Little Big випустили кліп з вусатою переможницею "Євробачення" / Фото: YouTube

Вуса можна любити і можна ненавидіти, але ігнорувати їх неможливо. Впевнені, що після перегляду нової відеороботи російської групи Little Big з Неттою Барзілай, що заспівала у Москві з Maruv, у деяких з'явиться фобія на вусатих жінок.

У кліпі на пісню Moustache показаний конкурс краси панянок з вусами. Барзілай і Таюрська виступають у ролі таких собі лиходійок – вони вирішують позбутися конкуренток за допомогою бритви.

Ні, ніхто нікого не вбиває, просто Соня і Нетта збривають вуса Катерині Варнаві)

LITTLE BIG – MOUSTACHE (feat. NETTA)

Хто така Нетта Барзілай

28-річна Нетта родом з Ізраїлю. Вона принесла своїй країні перемогу на конкурсі "Євробачення" в 2018 році з піснею TOY.

Дівчина навчалася в престижному музичному училищі "Рімон". Нетта служила в армії і виступала в складі ансамблю військово-морського флоту ЦАХАЛ, а пізніше стала його солісткою.

Netta – TOY

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Хто такі Little Big

Російський колектив Little Big, що складається з чотирьох чоловік (Софія Таюрська, Ілля Прусікін, Антон Ліссов і Сергій Макаров) мали виступати на "Євробаченні-2020".

Конкурс з рештою не відбувся через пандемію, а на наступний рік група відмовилася представляти Росію в Європі, хоча їхня пісня UNO, написана для конкурсу, була прийнята публікою дуже добре.

Little Big – Uno

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