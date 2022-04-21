Ліва Шрайбера застала повітряна тривога під час приїзду до Львова: "Можна тільки уявити, як це на передовій"

Лів Шрайбер волонтерить в Україні / Фото: instagram.com/lievschreiber
Лів Шрайбер, який готував борщ для українців у Перемишлі, днями приїхав до Львова разом із групою волонтерів з організації World Central Kitchen.
Зірка фільму "Люди Ікс" спілкувався з іншими волонтерами й людьми, які змушені були тимчасово покинути свої домівки і поїхати у безпечніше місце.
Окрім того, у Львові Лів Шрайбер отримав досвід перебування у підвалі під час повітряної тривоги. Як поділився актор у Instagram, за одну ніч пролунало три тривоги.
Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала щонайменше тричі. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був настільки вражений тим, наскільки оптимістичними та жвавими залишаються люди, яких я там зустрів, — зізнався Шрайбер.
Після непростої ночі у підвалі готелю Шрайбер спробував подрімати просто на вулиці.
Подрімати на вулиці після довгої ночі у Львові. Можна тільки уявити, як це на передовій. Тут так багато неймовірних людей, які можуть розповісти найдивовижніші історії. Я зараз уже живий-здоровий удома. Хотів би я сказати те саме і про них, – написав Лів.
Лів Шрайбер – американський актор, режисер, сценарист та продюсер. Є лауреатом премії "Тоні". Володар шести номінацій на "Золотий глобус". Відомий за фільмами – "Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Справжній Роккі", серіалом "Рей Донован" тощо.
Зазначимо, що дід Ліва по материнській лінії був євреєм з України.
Нагадаємо, раніше до Львова приїжджав Шон Пенн. Актор вирішив допомагати українським переселенцям.