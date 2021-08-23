Український режисер поставив номер для Лободи на Новій хвилі (відео)

LOBODA виступила на "Новій хвилі" - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода цьогоріч посіла місце у складі журі конкурсу "Нова хвиля", який днями стартував у Сочі. Крім того, вона, звісно ж, виступила на сцені і як артистка.
LOBODA взяла участь у вечорі, присвяченому творчості Діми Білана, і заспівала його пісню "Малыш".
Сьогодні співачка виклала в Мережу відео з номером, який поставив український режисер Олег Боднарчук.
Нагадаємо, що з Олегом Світлана працювала над перфомансом для "МУЗ ТВ". Його в соцмережах порівнювали з виступом Бейонсе і назвали плагіатом.
До речі Боднарчук на звинувачення відповів, що в шоу-бізнесі всі повторюють і надихаються образами та ідеями одне одного, тому ніякого плагіату в номері Лободи немає.
Ось той самий виступ LOBODA:
У Сочі на "Нову хвилю" в цьому році приїхали популярні російські зірки, а також українські артисти, які працюють в РФ: Ані Лорак, Світлана Лобода, MARUV.
Виступила на конкурсі і Софія Ротару, яка незабаром вирушила до України – вчора президент Зеленський нагородив її відзнакою "Національна легенда України".
Софія Михайлівна також повинна виступити на завтрашньому концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійському".
Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":
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