Український режисер поставив номер для Лободи на Новій хвилі (відео)

LOBODA виступила на "Новій хвилі" - відео / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода цьогоріч посіла місце у складі журі конкурсу "Нова хвиля", який днями стартував у Сочі. Крім того, вона, звісно ж, виступила на сцені і як артистка.

LOBODA взяла участь у вечорі, присвяченому творчості Діми Білана, і заспівала його пісню "Малыш".

Сьогодні співачка виклала в Мережу відео з номером, який поставив український режисер Олег Боднарчук.

Нагадаємо, що з Олегом Світлана працювала над перфомансом для "МУЗ ТВ". Його в соцмережах порівнювали з виступом Бейонсе і назвали плагіатом.

Виступ LOBODA на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial/

До речі Боднарчук на звинувачення відповів, що в шоу-бізнесі всі повторюють і надихаються образами та ідеями одне одного, тому ніякого плагіату в номері Лободи немає.

Ось той самий виступ LOBODA:

У Сочі на "Нову хвилю" в цьому році приїхали популярні російські зірки, а також українські артисти, які працюють в РФ: Ані Лорак, Світлана Лобода, MARUV.

Виступила на конкурсі і Софія Ротару, яка незабаром вирушила до України – вчора президент Зеленський нагородив її відзнакою "Національна легенда України".

Софія Михайлівна також повинна виступити на завтрашньому концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійському".

Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":

Ще новини на тему: