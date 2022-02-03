Лобода замітає сліди: російські ЗМІ видалили новину про роман співачки з одруженим мільярдером

Лобода просить ЗМІ видалити публікації про неї та її ймовірного коханця-мільярдера / Фото: instagram.com/lobodaofficial, скриншот, epravda.com.ua

Матеріал "Комсомольської правди" викликав резонанс у Мережі, адже у ньому стверджувалося, що у Артура Гранца є дружина та діти, які проживають в Ізраїлі. При цьому уточнювалося, що хоча із законною дружиною Артур Гранц більше не живе, проте багаторічний шлюб він закінчувати не планує.

Очевидно, Світлані не сподобалася публікація, адже через добу матеріал про неї і Гранца зник із сайту "Комсомольської правди".

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Скріншот: kp.ru

На сайті стаття була опублікована із заголовком: "Лобода зустрічається з одруженим українським мільярдером".

Скріншот: kp.ru

У статті було зазначено, що інформація про йоміврний роман Лободи з мільярдером надало джерело з оточення співачки.

Як писала "Комсомольська правда", Світлану було помічено в компанії Артура Гранца на Кіпрі під час святкування 50-річчя підприємця.

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Скріншот: kp.ru

Зазначимо, що Світлана Лобода намагається не коментувати своє особисте життя. Лише нещодавно, в інтерв'ю Маші Єфросініній, артистка зізналася, що перебуває у стосунках з чоловіком, який значно старший за неї. Також артистка повідомила, що вони разом мешкають у Європі.